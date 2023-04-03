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В Бородянке открыли скульптуру "Девочка под солнцем". Прообразом для нее стал снимок, облетевший мировые СМИ. Фото

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Автор скульптуры Евгений Примаченко
Автор скульптуры – Евгений Примаченко
Фото: ISD Group / Facebook

2 апреля, в день освобождения Киевской области от российских оккупантов в Бородянке открыли скульптуру "Девочка под солнцем", проинформировал сайт Офиса президента.

Как сказано в релизе, четырехметровая скульптура символизирует победу жизни над разрушениями, а ее арки – сопротивление оккупантам семи районов Киевской области и самого Киева. 

Скульптуру создал Евгений Примаченко. На работу его вдохновил снимок, который в начале лета 2022 года облетел мировые СМИ, говорится в релизе. В ОП не уточняют, о каком именно фото речь, вероятно, это снимок Алексея Фурмана, опубликованный агентством Getty Images

"Примаченко в своей работе заменил качели солнечными лучами, формирующими защитный купол над девочкой и символизирующими сопротивление Киевщины захватчикам. Арт-объект установили в том же сквере, в котором была сделана известная фотография", – говорится в релизе. 

Реализовало проект агентство ISD Group в рамках общенациональной кампании "Сражаемся за новую жизнь" при содействии Офиса Президента Украины в партнерстве с Бородянским поселковым обществом, Киевской военной областной администрацией при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В церемонии открытия скульптуры приняли участие замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба, посол США в Украине Бриджит Бринк, и.о. председателя Киевской областной военной администрации Дмитрий Назаренко; скульптор Евгений Примаченко, основатель и креативный директор агентства ISD Group Виктор Шкурба, и.о. Бородянского поселкового головы Георгий Ерко, сообщили изданию "ГОРДОН" организаторы мероприятия и предоставили фото, которые сделал фотограф Игорь Бабинец. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: посол США, USAID, скульптура, разрушения, фото, церемония, девочка, Алексей Кулеба, Бриджит Бринк, Бородянка
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