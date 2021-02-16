В Дебальцево поставили памятник боевикам, на котором изобразили украинского солдата. Фото взяли в Instagram Найема – Казанский

В Дебальцево Донецкой области пророссийские оккупанты установили памятник боевикам "ДНР", на котором изобразили украинского военного. На это представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский обратил внимание в Facebook 16 февраля.
По словам Казанского, фото для "мемориала" взяли из Instagram заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема, которое он публиковал в 2015 году во время поездки в Дебальцево.
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Тогда город еще был под контролем Киева, Найем ездил на Донбасс, будучи нардепом.
Пользователь Twitter Necro Mancer обнародовал видео, снятое у этого комплекса. Плита с изображением украинского военного занимала его центральную часть.
#Дебальцево, очередной #мемориал погибшим. Поставлен по инициативе какого-то члена #роа. Сделан совершенно по-дурацки, смешали в кучу гражданских и вояк, причём засунули и вояк, погибших в других местах и позже 2015 года pic.twitter.com/rT5kWqt3gt— Necro Mancer (@666_mancer) February 16, 2021
Судя по сообщению в группе "Лига памяти" Дебальцево во "Вконтакте", плиту "спешно убрали".
Дебальцево оказался под контролем боевиков в 2015 году, когда пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на город, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером.