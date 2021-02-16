В Дебальцево поставили памятник боевикам, на котором изобразили украинского солдата. Фото взяли в Instagram Найема – Казанский

Фото украинского солдата, которое использовали для памятника боевикам "ДНР" в оккупированном Дебальцево, экс-нардеп и замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем публиковал в 2015 году, когда ездил на Донбасс. На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

В соцсетях пишут, что плиту с изображением украинского военного уже убрали Фото: Денис Казанский / Facebook

В Дебальцево Донецкой области пророссийские оккупанты установили памятник боевикам "ДНР", на котором изобразили украинского военного. На это представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский обратил внимание в Facebook 16 февраля.

По словам Казанского, фото для "мемориала" взяли из Instagram заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема, которое он публиковал в 2015 году во время поездки в Дебальцево.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mustafa Nayyem (@mefimus)

Тогда город еще был под контролем Киева, Найем ездил на Донбасс, будучи нардепом.

Пользователь Twitter Necro Mancer обнародовал видео, снятое у этого комплекса. Плита с изображением украинского военного занимала его центральную часть.

#Дебальцево, очередной #мемориал погибшим. Поставлен по инициативе какого-то члена #роа. Сделан совершенно по-дурацки, смешали в кучу гражданских и вояк, причём засунули и вояк, погибших в других местах и позже 2015 года pic.twitter.com/rT5kWqt3gt — Necro Mancer (@666_mancer) February 16, 2021

Судя по сообщению в группе "Лига памяти" Дебальцево во "Вконтакте", плиту "спешно убрали".