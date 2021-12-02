В Донецкой области осудили мужчину за попытку диверсии по заданию боевиков – прокуратура

В прокуратуре рассказали, что представитель одного из подразделений незаконных вооруженных формирований России создал агентурную сеть, в задачи которой входило проведение разведки, совершение террористических актов и диверсий на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.
"К своей незаконной деятельности он привлек бывшего 31-летнего "коллегу", который с апреля 2020 года систематически с помощью месенджера Telegram передавал участнику НВФ информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в проведении ООС в Покровске и Константиновке", – отметили в сообщении.
В ноябре прошлого года фигурант должен был взорвать опору линии электропередачи у подстанции "Красноармейск". За диверсию на объекте критической инфраструктуры мужчине заплатили $1500.
"27 ноября 2020-го подрывника разоблачили и задержали до совершения преступления. Во время осмотра у него были обнаружены средства связи, деньги, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему", – добавили в прокуратуре.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.