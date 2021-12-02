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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области осудили мужчину за попытку диверсии по заданию боевиков – прокуратура

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За $1500 житель Покровска должен был взорвать опору линии электропередачи
За $1500 житель Покровска должен был взорвать опору линии электропередачи
don.gp.gov.ua

Суд приговорил жителя Покровска Донецкой области к 11 годам и 10 месяцам заключения за организацию диверсии. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что представитель одного из подразделений незаконных вооруженных формирований России создал агентурную сеть, в задачи которой входило проведение разведки, совершение террористических актов и диверсий на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

"К своей незаконной деятельности он привлек бывшего 31-летнего "коллегу", который с апреля 2020 года систематически с помощью месенджера Telegram передавал участнику НВФ информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в проведении ООС в Покровске и Константиновке", – отметили в сообщении.

В ноябре прошлого года фигурант должен был взорвать опору линии электропередачи у подстанции "Красноармейск". За диверсию на объекте критической инфраструктуры мужчине заплатили $1500.

"27 ноября 2020-го подрывника разоблачили и задержали до совершения преступления. Во время осмотра у него были обнаружены средства связи, деньги, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему", – добавили в прокуратуре.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, разведка, террористы, Красноармейск, Константиновка, боевики, диверсия, война в Украине, война на Донбассе, Покровск
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