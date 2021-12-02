В Донецкой области осудили мужчину за попытку диверсии по заданию боевиков – прокуратура

В прокуратуре рассказали, что представитель одного из подразделений незаконных вооруженных формирований России создал агентурную сеть, в задачи которой входило проведение разведки, совершение террористических актов и диверсий на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

"К своей незаконной деятельности он привлек бывшего 31-летнего "коллегу", который с апреля 2020 года систематически с помощью месенджера Telegram передавал участнику НВФ информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в проведении ООС в Покровске и Константиновке", – отметили в сообщении.

В ноябре прошлого года фигурант должен был взорвать опору линии электропередачи у подстанции "Красноармейск". За диверсию на объекте критической инфраструктуры мужчине заплатили $1500.

"27 ноября 2020-го подрывника разоблачили и задержали до совершения преступления. Во время осмотра у него были обнаружены средства связи, деньги, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему", – добавили в прокуратуре.