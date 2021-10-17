Ликвидацию террориста Моторолы готовили в Киеве, спецоперация в Донецке едва не сорвалась – Бутусов

Он отметил, что для проведения спецоперации – подрыва лифта дома в Донецке, где жил террорист Моторола, – вызвались два добровольца. Один из них – кадровый сотрудник со спецподготовкой, другой – внештатный агент.

Оба тренировались в Киеве – "в подъезде дома, где был установлен лифт аналогичной конструкции".

"По легенде, диверсанты действовали как бригада лифтеров, проводящих плановый осмотр. Они должны были открыть шахту лифта и установить на кабине мины и датчик, передающий информацию о заходе террориста в лифт", – подчеркнул Бутусов.

По его словам, за несколько дней до взрыва агенты под видом "ремонтников" пришли в подъезд, прошли пункт охраны, "вскрыли лифт и установили мину и датчик на вентиляционной решетке".

Но в ходе спецоперации агенты забыли на крыше лифта мобильный телефон. В итоге сотрудник СБУ вернулся и исправил ошибку.

"Обнаружение телефона до момента проведения спецоперации могло привести к ее провалу. А обнаружение телефона даже после успеха позволило бы россиянам получить некоторые детали контактов, которые им знать не стоило", – написал Бутусов.

Он добавил, что украинским диверсантам было важно "исключить все риски для мирных жителей", проживающих в доме. Для этого в лифте установили прослушивающий датчик.

"16 октября Арсен Павлов зашел в подъезд с одним охранником. Украинский диверсант слышал, что происходит в лифте. Когда в лифт зашли люди, он набрал номер самого Моторолы, которым террорист в это время пользовался. В тот момент, когда в лифте зазвонил телефон и террорист Павлов поднял трубку, чтобы сказать "Алло", раздался взрыв, – отметил Бутусов. – Все украинские диверсанты, которые осуществили эту чрезвычайно дерзкую спецоперацию, благополучно покинули Донецк".