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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В июне доноры пожертвовали на United24 более 200 млн грн – Зеленский

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Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину
Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину
Фото: United24 / Facebook

В июне пожертвования для счет фандрайзинговой платформы United24 составили более 200 млн грн. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 13 июля.

"В июне бизнесы и доноры со всего мира пожертвовали через фандрайзинговую платформу United24 более 200 млн грн, чтобы помочь спасателям Херсонской области. К платформе присоединились новые амбассадоры, на фронт передали более 500 беспилотников, отстроены инфраструктурные объекты, закрыты важные сборы", – заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

Контекст:

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Как указано на сайте платформы, она уже собрала $420,2 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожертвование, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, United24
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