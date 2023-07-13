В июне доноры пожертвовали на United24 более 200 млн грн – Зеленский

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину Фото: United24 / Facebook

"В июне бизнесы и доноры со всего мира пожертвовали через фандрайзинговую платформу United24 более 200 млн грн, чтобы помочь спасателям Херсонской области. К платформе присоединились новые амбассадоры, на фронт передали более 500 беспилотников, отстроены инфраструктурные объекты, закрыты важные сборы", – заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.