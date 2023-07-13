В июне доноры пожертвовали на United24 более 200 млн грн – Зеленский

"В июне бизнесы и доноры со всего мира пожертвовали через фандрайзинговую платформу United24 более 200 млн грн, чтобы помочь спасателям Херсонской области. К платформе присоединились новые амбассадоры, на фронт передали более 500 беспилотников, отстроены инфраструктурные объекты, закрыты важные сборы", – заявил президент.
Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.
United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Как указано на сайте платформы, она уже собрала $420,2 млн.