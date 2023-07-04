В Изюме мужчина подорвался на взрывном устройстве, он госпитализирован – ОВА

"В Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, получил минно-взрывные травмы, госпитализирован в тяжелом состоянии", – написал он.

В целом 3 июля оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Зафиксированы повреждения и разрушения, пострадавших нет.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал Синегубов в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.