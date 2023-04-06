В Киеве полиция нашла десятки тонн неиспользованной гуманитарки. Ее отдали пожарным и ВСУ

На складах хранились продукты, оборудование для пожарных и медиков из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным правоохранителей, груз находился на складах в Соломенском районе. ОГПУ разблокировал доступ к ним и провел осмотр, зафиксировав десятки тонн продуктов и оборудования из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран.

"В сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины начата процедура распределения и использования этой гуманитарной помощи по ее целевому назначению", – говорится в сообщении.

Часть продуктов питания передана подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в том числе находившиеся на складах носилки, пожарные шланги и бронежилеты.

Гуманитарную помощь также передали Грузинскому национальному легиону, медикам Национальной гвардии и другим частям Вооруженных сил Украины. Речь идет об одеялах, тактических костюмах, карематах и спальных мешках, медицинских средствах, продуктах питания и предметах гигиены.

Прокуратура ищет причастных к нерациональному использованию гуманитарных грузов. Досудебное расследование ведется по ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с гуманитарной помощью и противодействие законной хозяйственной деятельности).