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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобразования рассказали, как украинцам зачислить детей в первый класс

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Для зачисления в школу родителям ребенка необходимо предоставить два документа
Для зачисления в школу родителям ребенка необходимо предоставить два документа
Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Украины 18 апреля опубликовало рекомендации по зачислению детей в первый класс школы в условиях военного положения.

Родителям ребенка, кроме заявления для зачисления, необходимо предоставить в школу:

  • копию свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность (при подаче копии проверяется оригинал);
  • медицинскую справку по форме №086-1/о (оригинал или копия).

"В связи с военным положением во время приема документов необходимо учитывать, что дети (или один из родителей), имеющие справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, справку об обращении за защитой, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита, а также не имеющие одного или обоих документов, также зачисляются в заведение среднего образования", – пояснили в релизе.

В случае отсутствия свидетельства о рождении руководитель школы должен проинформировать орган опеки для содействия в оформлении документа.

"Если количество потенциальных первоклассников превышает способность учреждения, орган, в сфере управления которого находится заведение, должен предложить перечень ЗОСО, доступных и приближенных к месту жительства семьи, а также способствовать зачислению детей в избранные учебные заведения", – отметили в МОН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия нанесла системе образования страны убытки не менее чем на $5 млрд. Об этом сказал министр образования Сергей Шкарлет. По состоянию на 15 апреля в стране полностью разрушено 91 учреждение образования, еще 923 повреждены частично, но учебный процесс там проводить нельзя.

Теги: Украина, образование, Министерство образования, дети, война России против Украины, документы, школы, Минобразования
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