В Минобразования рассказали, как украинцам зачислить детей в первый класс

Родителям ребенка, кроме заявления для зачисления, необходимо предоставить в школу:

копию свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность (при подаче копии проверяется оригинал);

медицинскую справку по форме №086-1/о (оригинал или копия).

"В связи с военным положением во время приема документов необходимо учитывать, что дети (или один из родителей), имеющие справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, справку об обращении за защитой, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита, а также не имеющие одного или обоих документов, также зачисляются в заведение среднего образования", – пояснили в релизе.

В случае отсутствия свидетельства о рождении руководитель школы должен проинформировать орган опеки для содействия в оформлении документа.

"Если количество потенциальных первоклассников превышает способность учреждения, орган, в сфере управления которого находится заведение, должен предложить перечень ЗОСО, доступных и приближенных к месту жительства семьи, а также способствовать зачислению детей в избранные учебные заведения", – отметили в МОН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)