В Минобразования рассказали, как украинцам зачислить детей в первый класс

Родителям ребенка, кроме заявления для зачисления, необходимо предоставить в школу:
"В связи с военным положением во время приема документов необходимо учитывать, что дети (или один из родителей), имеющие справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, справку об обращении за защитой, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита, а также не имеющие одного или обоих документов, также зачисляются в заведение среднего образования", – пояснили в релизе.
В случае отсутствия свидетельства о рождении руководитель школы должен проинформировать орган опеки для содействия в оформлении документа.
"Если количество потенциальных первоклассников превышает способность учреждения, орган, в сфере управления которого находится заведение, должен предложить перечень ЗОСО, доступных и приближенных к месту жительства семьи, а также способствовать зачислению детей в избранные учебные заведения", – отметили в МОН.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия нанесла системе образования страны убытки не менее чем на $5 млрд. Об этом сказал министр образования Сергей Шкарлет. По состоянию на 15 апреля в стране полностью разрушено 91 учреждение образования, еще 923 повреждены частично, но учебный процесс там проводить нельзя.