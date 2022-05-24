В РФ заочно арестовали и объявили в розыск главу Одесской ОВА. Он отреагировал

Российское следствие обвиняет Марченко в "применении запрещенных средств и методов ведения войны" (ч. 1 ст. 356 уголовного кодекса РФ).
Также Басманный суд заочно арестовал бывшего командира 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Данила Апостола, полковника Сергея Баранова.
Марченко и Баранов объявлены в розыск в РФ, уточнили в суде.
Какие именно действия в РФ считают применением запрещенных средств и методов ведения войны, не уточняется, но российское агентство акцентирует внимание на том, что Марченко ранее был командиром батальона "Айдар" Сухопутных войск ВСУ, а потом – 28-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.
Глава Одесской ОВА в Telegram отреагировал на решение Басманного суда словами из анекдота.
"Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят" – "Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить", – написал Марченко, опубликовав скриншот новости о его заочном аресте в РФ.
Марченко 39 лет. Он уроженец Славянска Донецкой области. Окончил Харьковский институт танковых войск, принимал участие в АТО/ООС, в 2018 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени (награда присуждается за особые заслуги в защите государства).
В 2019 году досрочно получил звание полковника. 2 марта, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой ОВА.