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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ заочно арестовали и объявили в розыск главу Одесской ОВА. Он отреагировал

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Марченко возглавляет обладминистрацию с марта. До этого был командиром 28-й ОМБр и батальона "Айдар"
Марченко возглавляет обладминистрацию с марта. До этого был командиром 28-й ОМБр и батальона "Айдар"
Фото: Одеська обласна державна адміністрація / Facebook

Басманный суд Москвы 24 мая заочно арестовал главу Одесской областной государственной военной администрации Максима Марченко. Об этом, ссылаясь на пресс-службу суда, сообщил "Интерфакс".

Российское следствие обвиняет Марченко в "применении запрещенных средств и методов ведения войны" (ч. 1 ст. 356 уголовного кодекса РФ). 

Также Басманный суд заочно арестовал бывшего командира 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Данила Апостола, полковника Сергея Баранова. 

Марченко и Баранов объявлены в розыск в РФ, уточнили в суде. 

Какие именно действия в РФ считают применением запрещенных средств и методов ведения войны, не уточняется, но российское агентство акцентирует внимание на том, что Марченко ранее был командиром батальона "Айдар" Сухопутных войск ВСУ, а потом – 28-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. 

Глава Одесской ОВА в Telegram отреагировал на решение Басманного суда словами из анекдота. 

"Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят" – "Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить", – написал Марченко, опубликовав скриншот новости о его заочном аресте в РФ. 


Контекст:

Марченко 39 лет. Он уроженец Славянска Донецкой области. Окончил Харьковский институт танковых войск, принимал участие в АТО/ООС, в 2018 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени (награда присуждается за особые заслуги в защите государства). 

В 2019 году досрочно получил звание полковника. 2 марта, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой ОВА.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, арест, розыск, суды, Одесская ОГА, Максим Марченко
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