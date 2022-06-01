В России по первому приговору за "фейки" об армии присудили штраф 1 млн руб.

По версии следствия, Мыльников как администратор группы "Я живу в руинах" в одном из мессенджеров в марте 2022 года дважды опубликовал "ложную информацию" о действиях российской армии. Кроме того, по утверждению следствия, Мыльников размещал в группе комментарии по поводу войны в Украине.
По мнению ФСБ, таким образом Мыльников "хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом", – уточнила изданию "Чита.Ру" пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.
Суд назначил Мыльникову штраф в 1 млн руб. (около 400 тыс. грн).
В середине апреля в анонимном телеграм-канале "Жизнь мента" появилось видео, в котором он говорит, что "признает свою ошибку".
По подсчетам издания "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о "фейках" о российских вооруженных силах.
Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.