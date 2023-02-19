В СБУ показали, как снайперы Центра спецопераций "А" ночью "отработали" по позициям россиян на востоке. Видео

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке Наши спецназовцы отработали окупантов на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что группа ЦСО после выполнения задания вернулась без потерь.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 февраля 2023 года, составили около 142 860 военных, 3310 танков, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".