В СБУ показали, как снайперы Центра спецопераций "А" ночью "отработали" по позициям россиян на востоке. Видео

В СБУ показали видео работы ЦСО "А" Фото: Служба безпеки України / Facebook (архив)

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке Наши спецназовцы отработали окупантов на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что группа ЦСО после выполнения задания вернулась без потерь.