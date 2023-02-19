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В СБУ показали, как снайперы Центра спецопераций "А" ночью "отработали" по позициям россиян на востоке. Видео

В СБУ показали видео работы ЦСО "А"
В СБУ показали видео работы ЦСО "А"
Фото: Служба безпеки України / Facebook (архив)

Снайперы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "отработали" по позициям российских оккупантов на Востоке Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram 18 февраля и опубликовал соответствующее видео.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке Наши спецназовцы отработали окупантов на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что группа ЦСО после выполнения задания вернулась без потерь.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 февраля 2023 года, составили около 142 860 военных, 3310 танков, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, снайперы, спецназ, война России против Украины, потери армии России
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