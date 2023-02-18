Украинская авиация нанесла четыре удара по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также силы обороны Украины кничтожены две крылатые ракеты "Калибр".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 февраля 2023 года, составили около 142 270 военных, 3303 танка, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".