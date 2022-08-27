В сети появилось видео подрыва коллаборанта в оккупированном Старобельске

На камеру наблюдения попал взрыв проезжавшего по улице темного внедорожника. После взрыва машина загорелась.
"Красивые кадры ликвидации коллаборанта Лайшева в Луганской области, датированные 11 августа", – подписал автор.
О покушении партизан на "начальника МРЭО" в Старобельске сообщал 12 августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, коллаборант попал в больницу.
14 августа Telegrаm-канал "Старобільськ life" сообщил со ссылкой на "сепарские" источники, что Лайшев скончался.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Старобельск контролируется оккупантами с начала марта.