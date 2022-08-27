В сети появилось видео подрыва коллаборанта в оккупированном Старобельске

Машина взорвалась во время движения Фото: Артюх / Telegrаm

На камеру наблюдения попал взрыв проезжавшего по улице темного внедорожника. После взрыва машина загорелась.

"Красивые кадры ликвидации коллаборанта Лайшева в Луганской области, датированные 11 августа", – подписал автор.

О покушении партизан на "начальника МРЭО" в Старобельске сообщал 12 августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, коллаборант попал в больницу.

14 августа Telegrаm-канал "Старобільськ life" сообщил со ссылкой на "сепарские" источники, что Лайшев скончался.

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