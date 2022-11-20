В сети распространили видео с якобы "расстрелом российских военнопленных". В ОП прокомментировали

"Видео предположительно снято с коптера. На нем видны 12 тел", – говорится в публикации.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте ситуацию назвали "частью информационной войны РФ".

"Украина придерживается Женевских конвенций. В случае подозрения, что некоторые украинские военнослужащие нарушают правила и обычаи войны, всегда проводится расследование. А виновные привлекаются к ответственности", – говорится в сообщении центра.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал видео в интервью российскому юристу и блогеру Марку Фейгину, опубликованном 19 ноября. Он также считает эту историю "частью информационной психологической операции РФ", чтобы россияне "не имели желания сдаваться в плен". Он напомнил, что провокации при сдаче в плен являются военным преступлением.

"Если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, то ты не герой, а совершаешь военное преступление вопреки Женевской конвенции. То же касается других провокаций – имитации сдачи в плен или подобных вещей, которые подставляют под огонь противника. Почему это военное преступление? Потому что тяжелые последствия", – отметил Арестович.

По словам Арестовича, если пленный проявляет агрессию или угрозу, он перестает считаться пленным.

"Давайте смоделируем, что их взяли в плен два украинских солдата – 12 человек, а 13-й выскакивает с оружием и начинает стрелять. Его, возможно, убивают, хотя это тоже неизвестно до сих пор. А другие, возможно, начинают разбегаться. Что делают в любой армии мира, когда пленники убегают? По ним открывают огонь", – сказал Арестович.

Он добавил, что украинская сторона ведет расследование. По мнению Арестовича, максимум, как можно расценивать инцидент, – "эксцесс исполнителя". Военного преступления силы ВСУ не совершили, резюмировал он.