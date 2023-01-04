В США владелицу похоронного бюро приговорили к 20 годам заключения за кражу органов умерших

Отмечается, что 46-летняя Меган Хесс вместе со своей матерью расчленила 560 трупов. Она признала себя виновной. 20-летний срок – максимальный разрешенный законом.

Ее 69-летняя мать Ширли Кох также признала себя виновной в мошенничестве и была приговорена к 15 годам заключения. Согласно судебным документам, основной обязанностью матери было измельчение тел.

Прокурор Тим Нефф отметил, что женщины использовали свое похоронное бюро, чтобы периодически похищать тела и части тел, используя поддельные формы доноров.