В сторону оккупированной Горловки запустили украинский флаг

В День Вооруженных сил Украины 6 ноября над оккупированной Горловкой Донецкой области украинские волонтеры и военные запустили огромный сине-желтый флаг.

Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, в направлении оккупированной Горловки запустили большой флаг Украины. Видео обнародовано на странице в Facebook оперативно-тактической группировки "Север". Флаг запустили с помощью воздушных шаров с гелием.

Волонтер Влад Иванов в своем Facebook рассказал, что боевики пытались сбить флаг, стреляя по шарам.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.