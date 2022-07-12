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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Свердловской области на военном памятнике надпись Z превратили в AZOV. Автора разыскивает полиция

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Памятник посвящен участникам войн в Афганистане и Чечне
Памятник посвящен участникам войн в Афганистане и Чечне
Фото: ku66.ru

В городе Каменск-Уральский в Свердловской области (Россия) после начала вторжения в Украину на памятнике погибшим в Афганистане и Чечне военным нарисовали символ Z, который РФ использует в военной пропаганде. В ночь на 11 июля к Z неизвестные добавили еще три буквы и получилось AZOV – название полка Вооруженных сил Украины, оборонявшего Мариуполь. Об этом сообщило местное издание KU66.ru

Автора новой подписи разыскивает полиция, сообщает сайт. Его действия зафиксировала камера наблюдения, установленная на доме напротив, сейчас она уже выведена из строя, пишет KU66.ru.

Юрист Сергей Колосовский в комментарии еще одному городскому СМИ 66.ru предположил, что неизвестному активисту может грозить ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Кроме того, на него может быть заведено уголовное или административное дело по новым статьям УК РФ – о "фейках" или о "дискредитации" армии.

Контекст:

Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: Россия, пропаганда, уголовный кодекс, война России против Украины, Свердловская область
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