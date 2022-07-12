В Свердловской области на военном памятнике надпись Z превратили в AZOV. Автора разыскивает полиция

Автора новой подписи разыскивает полиция, сообщает сайт. Его действия зафиксировала камера наблюдения, установленная на доме напротив, сейчас она уже выведена из строя, пишет KU66.ru.

Юрист Сергей Колосовский в комментарии еще одному городскому СМИ 66.ru предположил, что неизвестному активисту может грозить ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Кроме того, на него может быть заведено уголовное или административное дело по новым статьям УК РФ – о "фейках" или о "дискредитации" армии.