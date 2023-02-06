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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине арестовали 170 вагонов с грузом из РФ и Беларуси почти на 100 млн грн

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Правоохранители наложили арест на партию удобрений
Правоохранители наложили арест на партию удобрений
Фото: ssu.gov.ua

По материалам Службы безопасности и подразделений Бюро экономической безопасности Украины наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 6 февраля.

Иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа, отмечается в сообщении. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.

По данным следствия, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме транзита. По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалию" и "Беларуськалию".

Владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины, отмечают в СБУ.

Изъятое имущество передадут в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Правоохранители завели уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Теги: СБУ, налоги, Дмитрий Фирташ, арест, вагоны, минеральные удобрения, имущество, АРМА
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