В Украине арестовали 170 вагонов с грузом из РФ и Беларуси почти на 100 млн грн

Иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа, отмечается в сообщении. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.

По данным следствия, железнодорожные контейнеры с минеральными удобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме транзита. По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалию" и "Беларуськалию".

Владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины, отмечают в СБУ.

Изъятое имущество передадут в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Правоохранители завели уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).