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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении руководителю "Российских железных дорог"

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РЖД под руководством Белозерова доставляла российскую бронетехнику и солдат для войны против Украины, отмечают в СБУ
РЖД под руководством Белозерова доставляла российскую бронетехнику и солдат для войны против Украины, отмечают в СБУ
Фото: EPA

Служба безопасности Украины сообщила гендиректору ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олегу Белозерову о подозрении в том, что он способствовал и способствует полномасштабному вторжению РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Как свидетельствуют материалы следствия, руководитель РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, для этого он привлек 185 российских компаний. Они предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск. На эти компании по инициативе СБУ наложены экономические санкции СНБО Украины, добавили в спецслужбе.

Российскому чиновнику объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Этой зимой самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: СБУ, санкции, СНБО, РЖД, железная дорога, поезда, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины
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