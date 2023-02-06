СБУ сообщила о подозрении руководителю "Российских железных дорог"

"Как свидетельствуют материалы следствия, руководитель РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, для этого он привлек 185 российских компаний. Они предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск. На эти компании по инициативе СБУ наложены экономические санкции СНБО Украины, добавили в спецслужбе.
Российскому чиновнику объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Этой зимой самые интенсивные бои идут на Донбассе.