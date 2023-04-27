В Украине будут судить владельца пропагандистского пророссийского издания "Политнавигатор" – СБУ

Он скрывается во временно оккупированном Крыму. По данным следствия, находясь на территории полуострова, в апреле 2014 года он создал пропагандистское интернет-издание в пользу страны-агрессора России и использовал его для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины на международной арене.

"К преступной деятельности он привлек своих "единомышленников", которые потом занимались подготовкой антиукраинских материалов. Для маскировки преступной деятельности псевдожурналисты действовали как внештатные корреспонденты под вымышленными именами и позиционировали себя экспертами. В своих публикациях они оправдывали российскую вооруженную агрессию и захват части территории на востоке и юге Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, перед написанием пропагандистских текстов авторы получали от Степанова пошаговые инструкции по подготовке материалов.

"За распространение деструктивного контента они получали от оккупантов гонорары. Деньги им поступали через российские электронные платежные системы. В апреле и июле прошлого года сотрудники Службы безопасности задержали двух фейковых экспертов в Киеве и Виннице. Сейчас они находятся под стражей", – сообщили в СБУ.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Степанова и его сообщников, добавили в пресс-центре.

Степанову объявлено обвинение по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Материалы переданы в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы.