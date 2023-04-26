СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в работе на россиян во время оккупации Херсона

Среди задержанных – бывшая "глава" одного из "отделов" созданного оккупантами "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области".
"На этой должности она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок России, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона. Для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения. Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала "потеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия", – говорится в сообщении.
СБУ установила ее местонахождение и задержала.
Еще одна подозреваемая – жительница Херсона, которая во время оккупации города согласилась работать в созданном оккупантами "пенсионном фонде".
"Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению "рублевой зоны" в регионе. Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", – сообщили в СБУ.
После деоккупации областного центра женщина сбежала в Одессу. Ее задержали контрразведчики СБУ. Во время обысков у нее обнаружили наличные в российских рублях, которые оккупанты насчитали ей как "зарплату".
Обеим женщинам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Одну из них суд уже арестовал.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.