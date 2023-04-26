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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в работе на россиян во время оккупации Херсона

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Подозреваемых задержали в Одессе и Киеве
Подозреваемых задержали в Одессе и Киеве
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала двух женщин, которых подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 26 апреля.

Среди задержанных – бывшая "глава" одного из "отделов" созданного оккупантами "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области".

"На этой должности она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок России, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона. Для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения. Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала "потеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия", – говорится в сообщении.

СБУ установила ее местонахождение и задержала.

Еще одна подозреваемая – жительница Херсона, которая во время оккупации города согласилась работать в созданном оккупантами "пенсионном фонде".

"Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению "рублевой зоны" в регионе. Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", – сообщили в СБУ.

После деоккупации областного центра женщина сбежала в Одессу. Ее задержали контрразведчики СБУ. Во время обысков у нее обнаружили наличные в российских рублях, которые оккупанты насчитали ей как "зарплату".

Обеим женщинам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Одну из них суд уже арестовал.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, СБУ, Одесса, Херсон, война России против Украины, коллаборационизм
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