СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в работе на россиян во время оккупации Херсона

Среди задержанных – бывшая "глава" одного из "отделов" созданного оккупантами "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области".

"На этой должности она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок России, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона. Для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения. Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала "потеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия", – говорится в сообщении.

СБУ установила ее местонахождение и задержала.

Еще одна подозреваемая – жительница Херсона, которая во время оккупации города согласилась работать в созданном оккупантами "пенсионном фонде".

"Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению "рублевой зоны" в регионе. Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", – сообщили в СБУ.

После деоккупации областного центра женщина сбежала в Одессу. Ее задержали контрразведчики СБУ. Во время обысков у нее обнаружили наличные в российских рублях, которые оккупанты насчитали ей как "зарплату".

Обеим женщинам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Одну из них суд уже арестовал.