ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании корректировщика, который наводил артиллерийские удары оккупантов по военным объектам в Донецкой области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи
Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины 25 апреля сообщила в Telegram, что в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области разоблачила корректировщика российских оккупантов.

"Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на бахмутском направлении. Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск. Кроме этого, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона. Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

Как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором подозреваемый поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

"По его указаниям коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с детальным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер в одной из популярных соцсетей", – отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, задержание, подозрение, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (219753)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (95208)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (50541)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (45921)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (29580)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (29198)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (23166)
8
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля (21496)
 
 
 
 