СБУ сообщила о задержании корректировщика, который наводил артиллерийские удары оккупантов по военным объектам в Донецкой области

"Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на бахмутском направлении. Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск. Кроме этого, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона. Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

Как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором подозреваемый поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

"По его указаниям коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с детальным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер в одной из популярных соцсетей", – отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.