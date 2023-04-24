СБУ сообщила о задержании агента ФСБ РФ в Черкасской области, которая пыталась устроиться в орган местного самоуправления

По данным следствия, задержанной оказалась местная жительница, которую спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года Фото: Служба безпеки України / Telegram

"По указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона. Для этого выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей. Полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов. Кроме этого, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети "ВКонтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, впоследствии подозреваемая получила еще одну задачу от страны-агрессора – устроиться в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности в учреждении.

"В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона. Впрочем, реализовать вражеский план ей так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали… В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей подельнице высокое денежное вознаграждение", – отметили в СБУ.

По данным следствия, задержанной оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

Во время обыска по месту жительства фигурантки был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям – ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.