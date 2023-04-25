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Глава фракции УДАР сообщил, что в его кабинете и автомобиле нашли прослушку и GPS-трекеры. Он обратился в СБУ

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Белоцерковец обратился в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки
Белоцерковец обратился в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки
Фото: Дмитро Білоцерковець / Facebook

В рабочем кабинете фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете и личном автомобиле главы фракции Дмитрия Белоцерковца обнаружили прослушивающие устройства. Белоцерковец заявил, что за прослушиванием стоят российские спецслужбы или украинские силовики и обратился с соответствующим заявлением в СБУ. Об этом он сообщил в Facebook 25 апреля.

"Первое фото – это прослушивающие устройства. Их обнаружили во фракционном рабочем кабинете в помещении КГГА и в моем личном авто. Также в авто в разных местах обнаружили три GPS-трекера отслеживания передвижения, – написал он и прикрепил к посту два снимка. – Кто и почему меня прослушивает? Незаконное прослушивание и слежка – это либо российские спецслужбы, либо деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов". 

Если речь о прослушке российских спецслужб, то это, по мнению Белоцерковца, угроза национальной безопасности. Если прослушивающие устройства установили украинские силовики, то речь идет об использовании "миллионов гривен из государственного бюджета и злоупотреблении властью во время войны ради уничтожения демократии", считает он. 

"И первое, и второе несет угрозу воюющей стране. Именно потому как сопредседатель фракции УДАР в Киевском городском совете обращаюсь с официальным заявлением в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки", – подчеркнул Белоцерковец. 

https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/pfbid02GdaneLSfnV1Gt7kNHzW7nQXC2Fku8ZLDEreRnnZxQcF7gwHy3mdD7UThEur3zxTPl

Теги: СБУ, КГГА, Киевсовет, Дмитрий Белоцерковец, спецслужбы, прослушка, силовики
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