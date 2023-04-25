Глава фракции УДАР сообщил, что в его кабинете и автомобиле нашли прослушку и GPS-трекеры. Он обратился в СБУ

"Первое фото – это прослушивающие устройства. Их обнаружили во фракционном рабочем кабинете в помещении КГГА и в моем личном авто. Также в авто в разных местах обнаружили три GPS-трекера отслеживания передвижения, – написал он и прикрепил к посту два снимка. – Кто и почему меня прослушивает? Незаконное прослушивание и слежка – это либо российские спецслужбы, либо деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов".

Если речь о прослушке российских спецслужб, то это, по мнению Белоцерковца, угроза национальной безопасности. Если прослушивающие устройства установили украинские силовики, то речь идет об использовании "миллионов гривен из государственного бюджета и злоупотреблении властью во время войны ради уничтожения демократии", считает он.

"И первое, и второе несет угрозу воюющей стране. Именно потому как сопредседатель фракции УДАР в Киевском городском совете обращаюсь с официальным заявлением в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки", – подчеркнул Белоцерковец.