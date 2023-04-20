В Киевсовете требовали отстранить депутата-взяточника по имени "Никто". Депутат от "Слуги народа" Трубицын узнал себя

"Сегодняшнее заявление фракции партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете касается депутата-взяточника по имени "Никто". Потому что он никто и зовут его никак, но вреда Киеву этот "Никто" причинил на миллионы гривен. Он подозревается в получении взятки от деятельности передвижной торговли в Киеве. Убегал от НАБУ и сейчас пытается решить вопрос в судах. А главное – он до сих пор на свободе, потому что является представителем одной интересной фракции. Фракция УДАР требует отстранения этого депутата "Никто" от председательства в комиссии", – подчеркнул Белоцерковец.

Не называя фамилии, он отметил, что вышеуказанный депутат вместе с работниками коммунального предприятия чинил препятствия для предпринимателей, которые хотели участвовать в торгах на право размещения объекта передвижной торговли. За допуск к торгам депутат и его подельники требовали деньги.

"Каким образом все это происходило: сообщники создали комиссию на КП, которой предоставили полномочия допускать или нет предпринимателей на торги. Для того, чтобы участвовать в торгах, нужно было заплатить деньги. Исходя из официальных материалов, взяточники получили $150 тыс. за 10 точек передвижной торговли", – рассказал Белоцерковец.

По его словам, должность депутата, которого обвиняют во взятке, – глава комиссии Киевсовета, она связана с той же деятельностью, за которую его судят.

"Эта комиссия продолжает работать и влиять на ту же сферу, в которой депутат "погорел" на взятке. Именно поэтому обязанность депутатов – отстранить, а суда – посадить коррупционера", – отметил он.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын заявил, что в своем выступлении Белоцерковец имел в виду именно его, и подчеркнул, что наоборот, является борцом с коррупцией.

"Сразу раскроем карты, как говорится. Этот господин Дмитрий [Белоцерковец] – он сейчас говорит обо мне лично. Происходит давление на меня за мою позицию по борьбе с коррупцией в этом городе!" – сказал Трубицын.