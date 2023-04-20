В Киевсовете требовали отстранить депутата-взяточника по имени "Никто". Депутат от "Слуги народа" Трубицын узнал себя

"Сегодняшнее заявление фракции партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете касается депутата-взяточника по имени "Никто". Потому что он никто и зовут его никак, но вреда Киеву этот "Никто" причинил на миллионы гривен. Он подозревается в получении взятки от деятельности передвижной торговли в Киеве. Убегал от НАБУ и сейчас пытается решить вопрос в судах. А главное – он до сих пор на свободе, потому что является представителем одной интересной фракции. Фракция УДАР требует отстранения этого депутата "Никто" от председательства в комиссии", – подчеркнул Белоцерковец.
Не называя фамилии, он отметил, что вышеуказанный депутат вместе с работниками коммунального предприятия чинил препятствия для предпринимателей, которые хотели участвовать в торгах на право размещения объекта передвижной торговли. За допуск к торгам депутат и его подельники требовали деньги.
"Каким образом все это происходило: сообщники создали комиссию на КП, которой предоставили полномочия допускать или нет предпринимателей на торги. Для того, чтобы участвовать в торгах, нужно было заплатить деньги. Исходя из официальных материалов, взяточники получили $150 тыс. за 10 точек передвижной торговли", – рассказал Белоцерковец.
По его словам, должность депутата, которого обвиняют во взятке, – глава комиссии Киевсовета, она связана с той же деятельностью, за которую его судят.
"Эта комиссия продолжает работать и влиять на ту же сферу, в которой депутат "погорел" на взятке. Именно поэтому обязанность депутатов – отстранить, а суда – посадить коррупционера", – отметил он.
Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын заявил, что в своем выступлении Белоцерковец имел в виду именно его, и подчеркнул, что наоборот, является борцом с коррупцией.
"Сразу раскроем карты, как говорится. Этот господин Дмитрий [Белоцерковец] – он сейчас говорит обо мне лично. Происходит давление на меня за мою позицию по борьбе с коррупцией в этом городе!" – сказал Трубицын.
9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.
12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.
По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.
Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.
Депутат считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток".
В то же время главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын, вероятно, уже был судим. Журналист опубликовал фото постановления Изюмского горрайонного суда Харьковской области, в котором говорится, что Трубицын подделал удостоверение инспектора по энергонадзору и отправился с "документом" проводить проверки на рынках Харькова. "На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом – задержали и сдали в полицию", – отметил Бутусов.