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ПОЛИТИКА

Трубицын: Я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток

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Владислав Трубицын: Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которая у меня всегда была и будет
Владислав Трубицын: Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которая у меня всегда была и будет
Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислав Трубицын заявил 16 февраля в своем Facebook, что вокруг уголовного производства с его участием создали много фейков и мифов.

"За последние дни я получил много сообщений поддержки, но также прочитал целый вал фейковых новостей о своем задержании и мифических взятках. Теперь пора рассказать, как все было на самом деле. Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток! Во-вторых, я не бегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял. Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не скрывался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним", – написал политик.

Трубицын заявил, что для того, чтобы собрать материал для уголовного производства, с ним работал провокатор.

"В-третьих, как выяснилось, практически в течение года за мной велась слежка и все это время меня активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко, которого то же самое НАБУ еще в 2019 году поймало на взятке в 90 тыс. долларов, и судебное дело по нему до сих пор не закрыто. Здесь, как говорится, выводы делайте сами, почему этот Максименко круглый год ходил за мной чуть ли не по пятам, провоцируя меня на получение неправомерной выгоды. Но все это время Максименко получал от меня решительный отказ на какие-либо незаконные предложения. Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которая у меня всегда была и будет! Я боец по жизни, обязательно добьюсь справедливости! И да, уже завтра я буду присутствовать на пленарном заседании Киевсовета!" – подытожил он.

https://www.facebook.com/vladislav.trubitsyn/posts/490481952460210

Контекст:

9 февраля НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Теги: коррупция, следствие, Киевсовет, взятка, задержание, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, слежка, Слуга народа, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, Андрей Максименко, Владислав Трубицын
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