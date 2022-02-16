Трубицын: Я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток

Владислав Трубицын: Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которая у меня всегда была и будет Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

"За последние дни я получил много сообщений поддержки, но также прочитал целый вал фейковых новостей о своем задержании и мифических взятках. Теперь пора рассказать, как все было на самом деле. Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток! Во-вторых, я не бегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял. Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не скрывался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним", – написал политик.

Трубицын заявил, что для того, чтобы собрать материал для уголовного производства, с ним работал провокатор.

"В-третьих, как выяснилось, практически в течение года за мной велась слежка и все это время меня активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко, которого то же самое НАБУ еще в 2019 году поймало на взятке в 90 тыс. долларов, и судебное дело по нему до сих пор не закрыто. Здесь, как говорится, выводы делайте сами, почему этот Максименко круглый год ходил за мной чуть ли не по пятам, провоцируя меня на получение неправомерной выгоды. Но все это время Максименко получал от меня решительный отказ на какие-либо незаконные предложения. Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которая у меня всегда была и будет! Я боец по жизни, обязательно добьюсь справедливости! И да, уже завтра я буду присутствовать на пленарном заседании Киевсовета!" – подытожил он.