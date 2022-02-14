Политолог Гаврилечко: Дело Трубицына напоминает целенаправленную информатаку, задача которой – максимально ударить по репутации

По словам эксперта, исходя из первых сообщений СМИ, картина вырисовывалась следующая: "В центре Киева детективы НАБУ провели спецоперацию по задержанию подозреваемых по уголовному делу в момент передачи взятки в размере 1,2 млн грн... Якобы был задержан помощник депутата Киевсовета Александр Коч. Сам Трубицын якобы также принимал участие в передаче денег, однако ему, как пишут СМИ и Telegram-каналы, "удалось скрыться от облавы" и сбежать с места задержания "на другом автомобиле". После чего Трубицын якобы был объявлен в розыск. Через непродолжительное время появились новости о том, что "разыскиваемый" Трубицын скрывается в помещении Оболонской РГА, где он якобы и был задержан детективами НАБУ".

Однако, считает Гаврилечко, после пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника стало очевидно, что 90% того, что "муссировалось в СМИ", – фейк.

"На месте якобы передачи неправомерной выгоды Трубицына вообще не было. Более того, там не было и его помощника Александра Коча. Последний не только не задерживался, но и вообще никак не причастен к делу и не имеет никакого процессуального статуса. Фигурантом дела оказался другой помощник – Артем Белинский, который, как на суде объяснил сам Трубицын, числится помощником скорее формально и не принимает никакого участия в работе депутата", – написал он.

Также, по словам эксперта, была полностью опровергнута информация о том, что Трубицын якобы пытался скрыться от детективов НАБУ и прятался в кабинете главы Оболонской райадминистрации.

"Депутат и правда был задержан в Оболонской администрации, где находился на рабочей встрече с главой РГА. По первому приглашению подошел к представителям НАБУ в другой кабинет, сразу же выразил готовность сотрудничать со следствием для установления истины", – заявил политолог.

По его мнению, произошедшее "напоминает целенаправленную информатаку, сопровождавшую действия правоохранителей, задача которой – максимально ударить по репутации политика".

Гаврилечко привел слова самого Трубицына в суде.

"Это и есть политическая расправа надо мной, ведь у меня есть позиция. Не каждый депутат в Киевском городском совете имеет личную позицию, а у меня она была и будет", – сказал тот.