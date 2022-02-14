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Политолог Гаврилечко: Дело Трубицына напоминает целенаправленную информатаку, задача которой – максимально ударить по репутации

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Юрий Гаврилечко: На месте якобы передачи неправомерной выгоды Трубицына вообще не было
Юрий Гаврилечко: На месте якобы передачи неправомерной выгоды Трубицына вообще не было
Фото: persona.top

Уголовное производство, в котором фигурирует депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, сопровождается "мощным потоком выбросов и информационных манипуляций, что заставляет задуматься о наличии в этом деле политического заказа". Такое мнение в блоге на сайте "КиевVласть" выразил соучредитель "Украинской фабрики мысли", политический эксперт Юрий Гаврилечко.

По словам эксперта, исходя из первых сообщений СМИ, картина вырисовывалась следующая: "В центре Киева детективы НАБУ провели спецоперацию по задержанию подозреваемых по уголовному делу в момент передачи взятки в размере 1,2 млн грн... Якобы был задержан помощник депутата Киевсовета Александр Коч. Сам Трубицын якобы также принимал участие в передаче денег, однако ему, как пишут СМИ и Telegram-каналы, "удалось скрыться от облавы" и сбежать с места задержания "на другом автомобиле". После чего Трубицын якобы был объявлен в розыск. Через непродолжительное время появились новости о том, что "разыскиваемый" Трубицын скрывается в помещении Оболонской РГА, где он якобы и был задержан детективами НАБУ".

Однако, считает Гаврилечко, после пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника стало очевидно, что 90% того, что "муссировалось в СМИ", – фейк.

"На месте якобы передачи неправомерной выгоды Трубицына вообще не было. Более того, там не было и его помощника Александра Коча. Последний не только не задерживался, но и вообще никак не причастен к делу и не имеет никакого процессуального статуса. Фигурантом дела оказался другой помощник – Артем Белинский, который, как на суде объяснил сам Трубицын, числится помощником скорее формально и не принимает никакого участия в работе депутата", – написал он. 

Также, по словам эксперта, была полностью опровергнута информация о том, что Трубицын якобы пытался скрыться от детективов НАБУ и прятался в кабинете главы Оболонской райадминистрации.

"Депутат и правда был задержан в Оболонской администрации, где находился на рабочей встрече с главой РГА. По первому приглашению подошел к представителям НАБУ в другой кабинет, сразу же выразил готовность сотрудничать со следствием для установления истины", – заявил политолог.

По его мнению, произошедшее "напоминает целенаправленную информатаку, сопровождавшую действия правоохранителей, задача которой – максимально ударить по репутации политика".

Гаврилечко привел слова самого Трубицына в суде.

"Это и есть политическая расправа надо мной, ведь у меня есть позиция. Не каждый депутат в Киевском городском совете имеет личную позицию, а у меня она была и будет", – сказал тот.

Контекст:

9 февраля НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли. 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына, он может выйти под залог в размере почти 15 млн грн.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

Теги: розыск, Киевсовет, Александр Коц, взятка, фейк, НАБУ, Юрий Гаврилечко, подозрение, уголовное производство, Владислав Трубицын
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