Суд арестовал с альтернативой залога четырех возможных подельников нардепа Трубицына

Доверенному лицу Трубицына избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,481 млн грн. Аналогичная мера избрана директору коммунального предприятия и его двум заместителям с возможностью внесения залогов в размере 4,465 млн грн, 1,488 млн грн и 744 тыс. грн соответственно.

"В случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязательств", – сообщили в САП.