Журналист Хурсин: Пойманного на взятке Трубицына будут максимально отмазывать. У него есть серьезная поддержка в лице министра Чернышова

"Пойманного на взятке депутата Трубицына будут максимально отмазывать, а дело –пытаться замять. Как говорят в киевских властных коридорах, у него есть серьезная поддержка в лице министра Алексея Чернышова. В 2012–2014 годах Трубицын и Чернышов вместе работали помощниками депутата Фельдмана, и с тех пор они очень плотно общаются и поддерживают отношения. С 2020 года министр Чернышов начинает особенно активно опекать молодого киевского политика. Как говорят в киевских околополитических кругах, именно они совместно курировали МАФовый "бизнес", приносящий немалую прибыль", – написал он.

Журналист добавил, что, несмотря на активное противостояние КГГА с Банковой, Чернышов начал сотрудничать с киевской властью и параллельно пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что он со своей командой станет эффективной заменой мэру Виталию Кличко.

"Словом, развернули нешуточную геополитическую игру, пока Трубицына не поймали на вымогании взятки в 40 тыс. у.е. Как говорится, на взлете сбили. Не повезло, не фартануло", – заявил Хурсин.