Журналист Хурсин: Пойманного на взятке Трубицына будут максимально отмазывать. У него есть серьезная поддержка в лице министра Чернышова

"Пойманного на взятке депутата Трубицына будут максимально отмазывать, а дело –пытаться замять. Как говорят в киевских властных коридорах, у него есть серьезная поддержка в лице министра Алексея Чернышова. В 2012–2014 годах Трубицын и Чернышов вместе работали помощниками депутата Фельдмана, и с тех пор они очень плотно общаются и поддерживают отношения. С 2020 года министр Чернышов начинает особенно активно опекать молодого киевского политика. Как говорят в киевских околополитических кругах, именно они совместно курировали МАФовый "бизнес", приносящий немалую прибыль", – написал он.
Журналист добавил, что, несмотря на активное противостояние КГГА с Банковой, Чернышов начал сотрудничать с киевской властью и параллельно пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что он со своей командой станет эффективной заменой мэру Виталию Кличко.
"Словом, развернули нешуточную геополитическую игру, пока Трубицына не поймали на вымогании взятки в 40 тыс. у.е. Как говорится, на взлете сбили. Не повезло, не фартануло", – заявил Хурсин.
Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил 9 февраля, что НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн. "Украинская правда" сообщила, что Трубицын скрылся от детективов на автомобиле, его разыскивали. "Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча", – уточнили журналисты.
И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил, что Трубицын был задержан в тот же день около 17.00.
Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировала, что на взятке в 1,26 млн грн были разоблачены депутат Киевсовета и еще пять человек. По данным следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.
Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.