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Трубицын внес почти 15 млн грн залога

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Теперь Трубицын может выйти из СИЗО
Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

За депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, которого подозревают в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, внесен залог в сумме почти 15 млн грн. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) 16 февраля.

"За Трубицына внесен залог", – сказали в суде.

11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14 млн 886 тыс. грн как альтернативу содержанию под стражей.

Контекст:

9 февраля НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

Теги: коррупция, депутаты, залог, взятка, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, Владислав Трубицын
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