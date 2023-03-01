Депутата Трубицына оставили во фракции "Слуга народа" в Киевсовете, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн – ЦПК

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. Депутат вышел под залог 14,886 млн грн Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

"После задержания Трубицын написал заявление и был исключен из партии "Слуга народа" до окончания рассмотрения дела. Глава партии Елена Шуляк тогда заявила, что они "отпустили" Трубицына. Однако, как стало известно, Трубицына исключили только из партии, но не из фракции. В ответе на запрос ЦПК нам сообщили, что секретариат Киевсовета не получал уведомлений о прекращении членства депутата Трубицина во фракции "Слуга народа", – пишет ЦПК.

Кроме того, как отмечают активисты, Трубицын до сих пор является главой постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. В ЦПК также сообщают, что начать в суде рассмотрение дела Трубицына по сути не могут уже два заседания подряд.