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Депутата Трубицына оставили во фракции "Слуга народа" в Киевсовете, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн – ЦПК

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9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. Депутат вышел под залог 14,886 млн грн
9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. Депутат вышел под залог 14,886 млн грн
Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

Депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание его с сообщниками по обвинению в коррупции и взятке в 1,26 млн грн. Об этом сообщил 27 февраля Центр противодействия коррупции в своем Telegram.

"После задержания Трубицын написал заявление и был исключен из партии "Слуга народа" до окончания рассмотрения дела. Глава партии Елена Шуляк тогда заявила, что они "отпустили" Трубицына. Однако, как стало известно, Трубицына исключили только из партии, но не из фракции. В ответе на запрос ЦПК нам сообщили, что секретариат Киевсовета не получал уведомлений о прекращении членства депутата Трубицина во фракции "Слуга народа", – пишет ЦПК.

Кроме того, как отмечают активисты, Трубицын до сих пор является главой постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. В ЦПК также сообщают, что начать в суде рассмотрение дела Трубицына по сути не могут уже два заседания подряд.

Контекст:

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. 

Депутат считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток". 

В то же время главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын, вероятно, уже был судим. Журналист опубликовал фото постановления Изюмского горрайонного суда Харьковской области, в котором говорится, что Трубицын подделал удостоверение инспектора по энергонадзору и отправился с "документом" проводить проверки на рынках Харькова. "На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом – задержали и сдали в полицию", – отметил Бутусов.

Теги: коррупция, Киевсовет, обвинение, подозрение, уголовное производство, Слуга народа, Центр противодействия коррупции, партия, суд, Елена Шуляк, Владислав Трубицын
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