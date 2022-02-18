Депутат Киевсовета Трубицын, подозреваемый во взяточничестве, уже был судим – журналист

Журналист опубликовал фото постановления Изюмского горрайонного суда Харьковской области, в котором говорится, что Трубицын подделал удостоверение инспектора по энергонадзору и отправился с "документом" проводить проверки на рынках Харькова.

"На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом – задержали и сдали в полицию", – отметил Бутусов.

Постановление, которое опубликовал журналист, есть в Едином реестре судебных решений, имя обвиняемого там засекречено, но в одном из абзацев в фамилии допущена описка, слово написано с пробелом – "Труби цын" – и оно осталось незакрытым в документе. В остальных случаях он указан в документе как "ОСОБА_1".

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

В материалах суда сказано, что уголовное производство по ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины относительно Трубицына поступило в суд в 2010 году, а само преступление было совершено в феврале 2004 года. Следователь просил закрыть дело "вследствие смены обстановки", а прокурор был согласен с ним, говорится в постановлении.

"Согласно ст. 48 Уголовного кодекса Украины лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что на момент рассмотрения дела в суде в результате изменения обстановки совершенное им деяние потеряло общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным. Как усматривается из материалов дела, Трубицын впервые совершил преступление небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, вину свою признал и искренне раскаялся, его деяние потеряло общественную опасность и он перестал быть общественно опасным, а потому суд находит необходимым закрыть уголовное дело в результате смены обстановки", – говорится в документе.

Дело закрыли. Трубицына на заседании не было.

"И вот спустя 10 лет Трубицын придумал куда более солидную аферу – вошел в первую пятерку партии "Слуга народа" в Киеве, и начал под "крышей" главы Офиса президента Андрея Ермака и замглавы ОП Олега Татарова вымогать деньги у владельцев киосков. Но тут уже "слуга народа" попал в руки НАБУ, САП и ВАКС", – резюмировал Бутусов.