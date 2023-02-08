Журналист Бондаренко обвинил депутата Киевсовета Трубицына в краже денег от благотворительных аукционов пользу ВСУ

“Решив что война все спишет, а в крайнем случае друзья из ОП помогут “отмазать” – депутат организовал серию аукционов якобы в поддержку ВСУ, а как оказалось, что не на ВСУ вовсе, а в поддержку самого депутата-взяточника. За 2022 год Трубицын успел распиарить и провести четыре аукциона на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Однако деньги, адресованные от продажи якобы антиквариата и старинных книг, так и не нашлись на счетах заявленного благотворительного фонда "Родная Оболонь", – заявил Бондаренко.

По словам журналиста, кроме того, что деньги от продажи лотов так и не пошли на помощь ВСУ, сама схема проведения аукционов была мошеннической.

“На аукционе выставлялся антиквариат низкого качества, который никому не нужен и годами не продается. При этом те, кто его передавал, получали частично денежную компенсацию за счет денег, полученных с этого же аукциона. Подтверждение подлинности антиквариата и того, что товар раньше не был украден, конечно, тоже никто не требовал. Потому что Трубицын всегда подчеркивал, что все собранные средства идут на ВСУ. Кто покупатель? Мошенническая схема происходила вокруг покупателей с финансовыми возможностями”, – объяснил Бондаренко.

Он добавил, что треть гостей на каждом аукционе были подставными людьми, участвовавшими в торгах для повышения стоимости лотов.

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Видео: Ярослав Бондаренко / YouTube