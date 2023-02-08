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Журналист Бондаренко обвинил депутата Киевсовета Трубицына в краже денег от благотворительных аукционов пользу ВСУ

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Трубицын организовал несколько аукционов для продажи антиквариата с заявленной целью помочь армии
Трубицын организовал несколько аукционов для продажи антиквариата с заявленной целью помочь армии
Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

В августе 2022 года депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого НАБУ раньше задерживало по подозрению в получении 1,2 млн грн взятки, провел четыре аукциона для помощи ВСУ на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Как заявил в своем расследовании, выпущенном на YouTube, журналист Ярослав Бондаренко, на торги выставлялся антиквариат низкого качества, продававшийся благодаря мошеннической схеме по искусственно завышенным ценам, а деньги от продажи были разворованы.

“Решив что война все спишет, а в крайнем случае друзья из ОП помогут “отмазать” – депутат организовал серию аукционов якобы в поддержку ВСУ, а как оказалось, что не на ВСУ вовсе, а в поддержку самого депутата-взяточника. За 2022 год Трубицын успел распиарить и провести четыре аукциона на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Однако деньги, адресованные от продажи якобы антиквариата и старинных книг, так и не нашлись на счетах заявленного благотворительного фонда "Родная Оболонь", – заявил Бондаренко.

По словам журналиста, кроме того, что деньги от продажи лотов так и не пошли на помощь ВСУ, сама схема проведения аукционов была мошеннической.

“На аукционе выставлялся антиквариат низкого качества, который никому не нужен и годами не продается. При этом те, кто его передавал, получали частично денежную компенсацию за счет денег, полученных с этого же аукциона. Подтверждение подлинности антиквариата и того, что товар раньше не был украден, конечно, тоже никто не требовал. Потому что Трубицын всегда подчеркивал, что все собранные средства идут на ВСУ. Кто покупатель? Мошенническая схема происходила вокруг покупателей с финансовыми возможностями”, – объяснил Бондаренко.

Он добавил, что треть гостей на каждом аукционе были подставными людьми, участвовавшими в торгах для повышения стоимости лотов.

ВИДЕО
Видео: Ярослав Бондаренко / YouTube
Контекст:

9 февраля 2022 года НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. 

Депутат считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток". 

В то же время главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Трубицын, вероятно, уже был судим. Журналист опубликовал фото постановления Изюмского горрайонного суда Харьковской области, в котором говорится, что Трубицын подделал удостоверение инспектора по энергонадзору и отправился с "документом" проводить проверки на рынках Харькова. "На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом – задержали и сдали в полицию", – отметил Бутусов.

Теги: антиквариат, аукцион, мошенничество, деньги, расследование, ВСУ, Владислав Трубицын
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