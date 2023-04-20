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"Российским застройщикам не место в Киеве!" Киевсовет поддержал проект "УДАРа Виталия Кличко" о защите склонов Днепра

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Белоцерковец показал фото, как участки могли выглядеть после застройки
Белоцерковец показал фото, как участки могли выглядеть после застройки
Фото: Dmitriy Belotserkovets / Facebook

Киевсовет на сегодняшнем заседании поддержал проект решения о расторжении договора аренды двух участков на Владимирском спуске с компанией, связанной с Россией. Об этом сообщил в Facebook сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, который является автором решения.

"Защитили холмы Днепра от застройки российского бизнеса – это кратко о сегодняшнем заседании Киевского городского совета. Сессионный зал поддержал проект решения моего авторства, и мы расторгли договоры аренды земельных участков на Владимирском спуске №4 и №6 с застройщиком, связанным с Россией. Российским застройщикам не место в Киеве!" – заявил Белоцерковец.

По его словам, эти участки были переданы в аренду для застройки еще в 2003-м и 2004 годах.

"Город передал эти участки в аренду застройщику, который в этом году активизировал попытки их застроить. Несмотря на то, что участки находятся в буферной зоне Софиевского собора и Киево-Печерской лавры. Впоследствии стало известно, что арендатор связан со страной-агрессором Россией. Город не мог это игнорировать и оперативно защитил холмы Днепра от застройки, сохранив аутентичность столицы", – отметил депутат.

Он продемонстрировал на фото, о каких участках идет речь и как они могли выглядеть после застройки.

https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/pfbid07rZ4FWgh3eakyd1pYGhyzQRFdGzTqQJakoPJnaD4UXGYXB3v9Edtbx9Gt9G36kfzl

Белоцерковец сообщал 5 апреля, что исполнительная служба угрожала городской власти уголовной ответственностью за невыдачу градостроительных условий и ограничений и тем самым фактически помогала арендатору, связанному со страной-агрессором.

Теги: Киев, УДАР, Киевсовет, застройка, Дмитрий Белоцерковец, исполнительная служба
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