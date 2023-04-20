В КГВА заявили, что написали о падении спутника NASA, чтобы "успокоить киевлян"

"Около 22.00 19 апреля в пределах Киева в небе было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта. После проверки и уточнения информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась. Но очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"!" – сказал глава КГВА Сергей Попко.
Он заявил, что на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было.
"Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас, после официального заявления NASA, мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник. Что именно это было, должны выяснить только специалисты. Но самое главное – это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение", – добавил чиновник.
Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется).
NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI еще был на орбите.
В Главном центре спецконтроля Государственного космического агентства Украины заявили, что на территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэненергетическое акустическое событие, которое, вероятно, было связано со вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.