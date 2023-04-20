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КИЕВ

В КГВА заявили, что написали о падении спутника NASA, чтобы "успокоить киевлян"

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Попко: После официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию это не был их спутник
Попко: После официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Вспышки в небе над Киевом вечером 19 апреля не были вызваны российскими обстрелами или падением спутника NASA. Об этом заявила Киевская городская военная администрация в Telegram 20 апреля.

"Около 22.00 19 апреля в пределах Киева в небе было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта. После проверки и уточнения информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась. Но очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"!" – сказал глава КГВА Сергей Попко.

Он заявил, что на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было.

"Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас, после официального заявления NASA, мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник. Что именно это было, должны выяснить только специалисты. Но самое главное – это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение", – добавил чиновник.

Контекст:

Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется).

NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI еще был на орбите.

В Главном центре спецконтроля Государственного космического агентства Украины заявили, что на территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэненергетическое акустическое событие, которое, вероятно, было связано со вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.

Теги: Киев, космос, NASA, КГГА, спутник, Сергей Попко
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