В КГВА заявили, что написали о падении спутника NASA, чтобы "успокоить киевлян"

Попко: После официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

"Около 22.00 19 апреля в пределах Киева в небе было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта. После проверки и уточнения информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась. Но очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"!" – сказал глава КГВА Сергей Попко.

Он заявил, что на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было.

"Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас, после официального заявления NASA, мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник. Что именно это было, должны выяснить только специалисты. Но самое главное – это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение", – добавил чиновник.