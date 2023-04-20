Вспышку в Киеве вечером 19 апреля могло вызвать космическое тело, которое вошло в атмосферу – космическое агентство

В космическом агентстве рассказали, что могло вызвать вспышку в Киеве Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"19 апреля 2023 года в 21.57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Информация уточняется.