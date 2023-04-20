Вспышку в Киеве вечером 19 апреля могло вызвать космическое тело, которое вошло в атмосферу – космическое агентство

"19 апреля 2023 года в 21.57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Информация уточняется.
Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется).
NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI еще был на орбите.