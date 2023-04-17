Пик паводков в Киеве прогнозируют на 22 апреля, вода может достичь критического уровня – КГГА

Сейчас в Киеве есть подтопления на некоторых территориях Фото: Оболонь / Facebook

Сейчас в Киеве есть подтопления на пойменных территориях, которые затапливает почти каждый год во время весеннего половодья, отметили в администрации. Это острова парка "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Уровень воды в 2023 году на 0,5–1 м превышает прошлогодний. Главная причина подтоплений – весеннее половодье и регулярные дожди, шедшие в последнее время.

"Кроме того, уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет каскада днепровских ГЭС. К сожалению, на сегодняшний день Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие плотины пытаются скорректировать эту ситуацию", – пояснил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Киевские спасатели и гидрологи постоянно мониторят уровень воды в Днепре. Сегодня днем он составлял 9359 см (критический уровень – 9415 см) по Балтийской системе высот.

"До критического уровня воды остается еще 50–60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям", – подчеркнул Ткачук.

На сайте КГГА опубликован список территорий, где возможны подтопления.