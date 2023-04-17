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Пик паводков в Киеве прогнозируют на 22 апреля, вода может достичь критического уровня – КГГА

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Сейчас в Киеве есть подтопления на некоторых территориях
Сейчас в Киеве есть подтопления на некоторых территориях
Фото: Оболонь / Facebook

Пик весеннего половодья в столице, по данным Укргидрометцентра, ожидается ориентировочно 22 апреля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас в Киеве есть подтопления на пойменных территориях, которые затапливает почти каждый год во время весеннего половодья, отметили в администрации. Это острова парка "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Уровень воды в 2023 году на 0,5–1 м превышает прошлогодний. Главная причина подтоплений – весеннее половодье и регулярные дожди, шедшие в последнее время.

"Кроме того, уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет каскада днепровских ГЭС. К сожалению, на сегодняшний день Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие плотины пытаются скорректировать эту ситуацию", –  пояснил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Киевские спасатели и гидрологи постоянно мониторят уровень воды в Днепре. Сегодня днем он составлял 9359 см (критический уровень – 9415 см) по Балтийской системе высот.

"До критического уровня воды остается еще 50–60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям", – подчеркнул Ткачук.

На сайте КГГА опубликован список территорий, где возможны подтопления. 

Контекст:

В реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг наблюдается сезонный подъем уровня воды, который привел к подтоплениям в нескольких областях, в том числе вода зашла в жилые дома. 

По состоянию на 17 апреля в Украине подтоплена почти тысяча домов и домохозяйств, сообщили в ГСЧС. 

Теги: Киев, погода, КГГА, вода, дожди, Укргидрометцентр, река Днепр, потоп, Каховское водохранилище
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