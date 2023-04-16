В Киеве и области затопило дороги и парки. Фото, видео

В Киевской области сильно поднялась вода в реках Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Сообщается, что в районе подтопления дежурят спасатели, которые переправляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах. Сотрудники ГСЧС совершили облет затопленного района на дронах.

В Киеве затопило парк "Муромец", который находится возле Северного моста. Видео опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев". На видео видно, что вода накрыла зоны отдыха, беседки и кафе.

В районной группе "ОБОЛОНЬ" в Facebook опубликовали фото и видео, где видно, что затопило всю прибрежную зону – пляж, зону отдыха и спортивную площадку. Также подтоплена часть острова, на котором шли работы по обустройству рекреационной зоны.

Фото: Анна Косюк / Facebook

Видео подтопленного острова также опубликовал паблик "Оболонь".

Фотографии из затопленного Гидропарка опубликовал Телеканал Київ. "Из-за весеннего паводка затоплены детские площадки, спортивные комплексы. Многие желающие приходят фотографироваться", – говорится в сообщении