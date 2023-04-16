В Киеве и области затопило дороги и парки. Фото, видео

Сообщается, что в районе подтопления дежурят спасатели, которые переправляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах. Сотрудники ГСЧС совершили облет затопленного района на дронах.
В Киеве затопило парк "Муромец", который находится возле Северного моста. Видео опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев". На видео видно, что вода накрыла зоны отдыха, беседки и кафе.
В районной группе "ОБОЛОНЬ" в Facebook опубликовали фото и видео, где видно, что затопило всю прибрежную зону – пляж, зону отдыха и спортивную площадку. Также подтоплена часть острова, на котором шли работы по обустройству рекреационной зоны.
Видео подтопленного острова также опубликовал паблик "Оболонь".
Фотографии из затопленного Гидропарка опубликовал. "Из-за весеннего паводка затоплены детские площадки, спортивные комплексы. Многие желающие приходят фотографироваться", – говорится в сообщении
Украинский Гидрометцентр сообщал, что 15-17 апреля в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской обл. (III уровень опасности - красный).
Также в эти дни возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности - оранжевый).
15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м. Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Волынской области.