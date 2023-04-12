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Киевский ТРЦ Ocean Plaza перешел в собственность государства

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В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА
В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА
Фото: depositphotos.com

Вступило в силу решение Высшего антикоррупционного суда о конфискации в пользу государства двух третей столичного торгового центра Ocean Plaza. Об этом свидетельствует определение, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

Еще 20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО "Авангард-Виларти" и ООО "ИС "Лыбидь", которые являются владельцами торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Сообщалось, что решение вступит в силу через 10 дней, если другая сторона не подаст апелляцию.

Однако апелляционную жалобу отклонили на том основании, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не была стороной по административному делу по иску Минюста.

Известно, что ответчиками по иску были российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и его сын Игорь Ротенберг.

Контекст:

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, так как среди его владельцев – граждане России из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил РФ. 20 марта 2023 года ВАКС по иску Министерства юстиции конфисковал его и ряд других российских активов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, олигархи, Аркадий Ротенберг, конфискация, Игорь Ротенберг, Ocean Plaza, ВАКС
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