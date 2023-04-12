Киевский ТРЦ Ocean Plaza перешел в собственность государства

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА Фото: depositphotos.com

Еще 20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО "Авангард-Виларти" и ООО "ИС "Лыбидь", которые являются владельцами торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Сообщалось, что решение вступит в силу через 10 дней, если другая сторона не подаст апелляцию.

Однако апелляционную жалобу отклонили на том основании, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не была стороной по административному делу по иску Минюста.

Известно, что ответчиками по иску были российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и его сын Игорь Ротенберг.