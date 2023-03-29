Принадлежавшие россиянам ТРЦ Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод будут проданы с аукциона – глава Фонда госимущества Украины

По его словам, реализовать имущество позволяет санкционное законодательство. ФГИУ планирует сделать это по максимально быстрой процедуре.

"Нам уже передали активы президента-беглеца Виктора Януковича и российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, а также принадлежавший российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринский горно-обогатительный комбинат. Демуринский ГОК готовимся выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление", – заявил он.

Глава фонда также сообщил, что один из самых дорогих активов – Николаевский глиноземный завод, который до национализации принадлежал россиянину Олегу Дерипаске, – будет готов к продаже уже до конца 2023 года.

"До момента объявления аукциона фонд будет действовать так же, как и на Демуринском ГОКе. Там для того, чтобы запустить предприятие, нужно было 40 млн грн. Мы посмотрели на имеющиеся активы и решили выставить существующую продукцию, которая сохранилась на ГОКе, на Prozorro. И на эти средства запустили предприятие и выплатили заработные платы", – сказал Умеров.

ТРЦ Ocean Plaza, который был конфискован у семьи соратника президента РФ Владимира Путина Аркадия Ротенберга по решению Высшего антикоррупционного суда, будет продан сразу после аудита.

"Мы заинтересованы выставить его на аукцион как можно скорее. Предварительно нужно провести юридический, технический и финансовый аудит. По срокам то же самое, что и с Николаевским: 90 дней на аудит, и можно объявлять аукцион. Главное – чтобы юридически этот актив до нас дошел", – добавил Умеров.