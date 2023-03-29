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Принадлежавшие россиянам ТРЦ Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод будут проданы с аукциона – глава Фонда госимущества Украины

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ФГИУ заинтересован продать конфискованные активы как можно скорее Умеров
ФГИУ заинтересован продать конфискованные активы как можно скорее – Умеров
Фото: Рустем Умєров / Rustem Umero / Facebook

Конфискованные у российских бизнесменов украинские активы будут выставлены на приватизацию. Об этом глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров сообщил в опубликованном 29 марта интервью Forbes.

По его словам, реализовать имущество позволяет санкционное законодательство. ФГИУ планирует сделать это по максимально быстрой процедуре.

"Нам уже передали активы президента-беглеца Виктора Януковича и российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, а также принадлежавший российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринский горно-обогатительный комбинат. Демуринский ГОК готовимся выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление", – заявил он.

Глава фонда также сообщил, что один из самых дорогих активов – Николаевский глиноземный завод, который до национализации принадлежал россиянину Олегу Дерипаске, – будет готов к продаже уже до конца 2023 года.

"До момента объявления аукциона фонд будет действовать так же, как и на Демуринском ГОКе. Там для того, чтобы запустить предприятие, нужно было 40 млн грн. Мы посмотрели на имеющиеся активы и решили выставить существующую продукцию, которая сохранилась на ГОКе, на Prozorro. И на эти средства запустили предприятие и выплатили заработные платы", – сказал Умеров.

ТРЦ Ocean Plaza, который был конфискован у семьи соратника президента РФ Владимира Путина Аркадия Ротенберга по решению Высшего антикоррупционного суда, будет продан сразу после аудита.

"Мы заинтересованы выставить его на аукцион как можно скорее. Предварительно нужно провести юридический, технический и финансовый аудит. По срокам то же самое, что и с Николаевским: 90 дней на аудит, и можно объявлять аукцион. Главное – чтобы юридически этот актив до нас дошел", – добавил Умеров.

Контекст:

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, так как среди его владельцев – граждане России из близкого окружения Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил РФ. 20 марта 2023 года ВАКС по иску Министерства юстиции конфисковал его и ряд других российских активов.

В июле 2022 года суд арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски. Решение суда также касается недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Теги: санкции, Фонд госимущества, приватизация, Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, активы, конфискация, Ocean Plaza, Рустем Умеров, Николаевский глиноземный завод
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