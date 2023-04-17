В Украине фиксируются подтопления из-за разлива рек в пяти областях

ГСЧС рассказала о гидрологической ситуации в Украине Фото: ДСНС України / Telegram

В настоящее время наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Наблюдается тенденция к снижению темпа повышения уровня воды в реках на севере Украины. Остаются подтопленными 852 домохозяйства (Черниговская область – 474, Черкасская – 182, Днепропетровская – 79, Полтавская – 107 и Киевская – 10), а также 111 домов (Днепропетровская – 38, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах: 29 в Черниговской области и один в Киевской.

Отмечается, что гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.