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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине хотят реструктуризировать кредиты людей с прифронтовых территорий

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Рада проголосовала законопроект об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам людям из прифронтовых или оккупированных территорий
Рада проголосовала законопроект об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам людям из прифронтовых или оккупированных территорий
Фото: EPA

Верховная Рада Украины 11 апреля в первом чтении проголосовала законопроект №9051 об изменениях в закон "О потребительском кредитовании". Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Документ касается особенностей начисления процентов по потребительским кредитам.

"В очень тяжелые для страны и для каждого украинца времена, государство продолжает защищать права потребителей. Этим законопроектом мы планируем комплексно решать проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов за потребительские кредиты", – сказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, цитирует пресс-служба партии. 

Как говорит (doc.) в объяснительной записке к документу, речь идет о заемщиков, чье место постоянного проживания есть или была территория, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированная территория. 

"Обычно уплата этих процентов... является чрезмерной или невозможной для потребителей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах. Целью проекта закона является соблюдение принципов справедливости, добросовестности и разумности в правоотношениях между кредитодателями и потребителями, оказавшимися в тяжелых обстоятельствах", – говорится в объяснительной записке.

Кроме того, парламент поддержал законопроект №9052. Он вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и касается особенностей начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

За документы проголосовали  297 и 298 депутатов соотвественно, сообщил нардеп от "Голос" Ярослав Железняк. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, кредиты, законопроект, российская агрессия, Налоговый кодекс, война России против Украины, Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, нардеп
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