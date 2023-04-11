В Украине хотят реструктуризировать кредиты людей с прифронтовых территорий

Рада проголосовала законопроект об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам людям из прифронтовых или оккупированных территорий Фото: EPA

Документ касается особенностей начисления процентов по потребительским кредитам.

"В очень тяжелые для страны и для каждого украинца времена, государство продолжает защищать права потребителей. Этим законопроектом мы планируем комплексно решать проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов за потребительские кредиты", – сказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, цитирует пресс-служба партии.

Как говорит (doc.) в объяснительной записке к документу, речь идет о заемщиков, чье место постоянного проживания есть или была территория, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированная территория.

"Обычно уплата этих процентов... является чрезмерной или невозможной для потребителей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах. Целью проекта закона является соблюдение принципов справедливости, добросовестности и разумности в правоотношениях между кредитодателями и потребителями, оказавшимися в тяжелых обстоятельствах", – говорится в объяснительной записке.

Кроме того, парламент поддержал законопроект №9052. Он вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и касается особенностей начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

За документы проголосовали 297 и 298 депутатов соотвественно, сообщил нардеп от "Голос" Ярослав Железняк.