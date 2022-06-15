В Украине запустили благотворительную инициативу "Отправь Франко на фронт"

Акция называется "Отправь Франко на фронт", потому что на купюрах такого номинала изображен этот украинский поэт и прозаик.

"Вы можете отправлять одного Франко в день или несколько. Отправлять ежедневно или еженедельно. С перерывами или без. Все собранные средства пойдут в различные волонтерские организации, чтобы помочь максимальному количеству людей", – говорится в сообщении агентства.

Авторы идеи констатируют, что количество донатов в поддержку украинской армии и граждан Украины, пострадавших из-за войны, постепенно уменьшается.

"Однако даже 20 грн могут существенно изменить картину", – отмечают они.

К акции присоединился литовский режиссер и аниматор-иллюстратор Робертас Невека и показал, чего стоит один Франко. По его расчетам, это полтарелки борща, почти пять сигарет, семь картофелин, два билета на автобус или 130 м туалетной бумаги.

"Кто-то может подумать – это только полкапучино, но мы с вами знаем, что каждый Франко – это неоценимый вклад в нашу победу", – пишет Projector в Instagram.