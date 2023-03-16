В Украине запустили онлайн-платформу для людей, пострадавших от войны

На платформе собраны все ключевые службы, предоставляющие украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь Фото: depositphotos.com

Платформа помощи доступна по ссылке. Этот сервис создан при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

На платформе собраны все ключевые службы, предоставляющие украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь.

Кроме того, на сайте есть буклеты и информационные материалы, чтобы помочь гражданам распознать негативные последствия насилия и вовремя справиться с ними.

Все инициативы, размещенные на платформе, призваны обеспечить поддержку украинцам в любом уголке страны, а также за ее пределами.

Все сервисы являются проверенными, конфиденциальными и бесплатными. В то же время представленный на платформе перечень не является исчерпывающим, поэтому другие сервисы и организации по желанию также могут присоединиться.

В будущем онлайн-площадка будет масштабироваться. Платформа будет предоставлять доступ к инициативам, которые помогают украинцам найти новую работу, переквалифицироваться и повысить свой экономический потенциал.