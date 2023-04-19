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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ показали работу украинских минометчиков на донецком направлении

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Сейчас наиболее интенсивные бои идут в районе Бахмута и Авдеевки
Сейчас наиболее интенсивные бои идут в районе Бахмута и Авдеевки
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Украинские минометчики эффективно противодействуют российским оккупантам на донецком направлении. Об этом 19 апреля в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он опубликовал видео работы одного из минометных расчетов.

"Росомахи" на донецком направлении эффективно работают!" – отметил Тарнавский.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины, наиболее интенсивные – в районе Бахмута и Авдеевки.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, ВСУ, война России против Украины, миномет, Александр Тарнавский
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