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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Херсона погиб украинский журналист, он вместе с итальянским коллегой из La Repubblica попал под обстрел оккупантов

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Оккупанты обстреляли представителей СМИ около 14.00 в районе Антоновского моста, сообщили в полиции
Оккупанты обстреляли представителей СМИ около 14.00 в районе Антоновского моста, сообщили в полиции
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram (иллюстративный)

26 апреля на окраине Херсона погиб украинский репортер Богдан Битик, помогавший журналисту итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино освещать войну в Украине.

Об этом сообщается на сайте итальянской газеты.

Отмечается, что Битик предварительно погиб от огня российского снайпера, а Зунино был ранен в плечо, но остался жив.

Журналист La Repubblica рассказал, что, "когда выбрался из зоны обстрела, побежал к гражданской машине". По словам Зунино, он был "весь в крови", после чего его привезли в херсонскую больницу.

"Путешествие из Херсона в Одессу. Я в порядке, у меня рана на правом плече, задета пулей, которая попала в моего большого друга Богдана. Я думаю, что он погиб, в начале Херсонского моста. Бесконечная боль. На мне была куртка с надписью PRESS", – написал Зунино в Twitter.

В полиции Херсонской области уточнили в Facebook, что оба мужчины имели отметки PRESS на средствах индивидуальной защиты и одежде. Обстрел произошел около 14.00.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid0NQrrCDf8zLTcaJZyyZs6rLDoemhcpavcR5rr6KKpfSX9DvHxhN4zfaaNcTY4R1i8l

По информации La Repubblica на 19.16 по Киеву, эвакуировать тело погибшего украинского журналиста не представлялось возможным из-за работы российских снайперов.

Контекст:

Об обстреле российскими оккупантами района Антоновского моста сообщили в Офисе президента.

Как указали в Офисе генпрокурора Украины, в результате атаки погиб гражданский и ранен журналист La Repubblica. "Он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ. Он доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – рассказали в ОГПУ.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проинформировал в Twitter, что ранение в плечо во время атаки беспилотника возле Херсона получил журналист издания La Repubblica Зунино.

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