Возле Херсона погиб украинский журналист, он вместе с итальянским коллегой из La Repubblica попал под обстрел оккупантов

Оккупанты обстреляли представителей СМИ около 14.00 в районе Антоновского моста, сообщили в полиции Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram (иллюстративный)

Об этом сообщается на сайте итальянской газеты.

Отмечается, что Битик предварительно погиб от огня российского снайпера, а Зунино был ранен в плечо, но остался жив.

Журналист La Repubblica рассказал, что, "когда выбрался из зоны обстрела, побежал к гражданской машине". По словам Зунино, он был "весь в крови", после чего его привезли в херсонскую больницу.

"Путешествие из Херсона в Одессу. Я в порядке, у меня рана на правом плече, задета пулей, которая попала в моего большого друга Богдана. Я думаю, что он погиб, в начале Херсонского моста. Бесконечная боль. На мне была куртка с надписью PRESS", – написал Зунино в Twitter.

In viaggio da Kherson verso Odessa. Sto bene, ho una ferita alla spalla destra, sfiorata dal proiettile che ha centrato il mio grande amico Bogdan. Credo sia morto, all'inizio del Ponte di Kherson. Un dolore infinito. Avevo il giubbotto con la scritta Press. — Corrado Zunino (@corzunino) April 26, 2023

В полиции Херсонской области уточнили в Facebook, что оба мужчины имели отметки PRESS на средствах индивидуальной защиты и одежде. Обстрел произошел около 14.00.

По информации La Repubblica на 19.16 по Киеву, эвакуировать тело погибшего украинского журналиста не представлялось возможным из-за работы российских снайперов.