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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВР поддержала предоставление всех украинских прав для находящихся в стране граждан Польши

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Закон разрешает законное пребывание в Украине в течение полутора лет, получение образования, социальных и медицинских услуг на общих основаниях
Закон разрешает законное пребывание в Украине в течение полутора лет, получение образования, социальных и медицинских услуг на общих основаниях
Фото: ЕРА

28 июля Верховная Рада Украины приняла закон №7550, оговаривающий особые гарантии для граждан Польши, законно находящихся в Украине. Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

За проголосовали 283 парламентария.

Закон дает возможность находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, что есть у граждан Украины.

Среди них:

  • право на трудоустройство без специального разрешения для работодателя на использование труда иностранцев;
  • государственная регистрация как налогоплательщика и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • получение образования, социальных выплат, медицинского обслуживания на условиях граждан Украины;
  • ведение хозяйственной деятельности




Контекст:

Законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши в Украине был зарегистрирован в ВР 11 июля. Его, в благодарность "за солидарность и поддержку Украины" в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России, предложил принять президент Украины Владимир Зеленский, об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда. "Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах", – сказал он.

Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла более 4 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, среди прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.

Теги: Верховная Рада, Польша, законодательство
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