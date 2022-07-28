ВР поддержала предоставление всех украинских прав для находящихся в стране граждан Польши

За проголосовали 283 парламентария.

Закон дает возможность находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, что есть у граждан Украины.

Среди них:

Контекст:

Законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши в Украине был зарегистрирован в ВР 11 июля. Его, в благодарность "за солидарность и поддержку Украины" в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России, предложил принять президент Украины Владимир Зеленский, об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда. "Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах", – сказал он.

Польша последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Согласно данным ООН, с начала войны страна приняла более 4 млн беженцев из Украины. Украинцы в Польше, среди прочего, получили права на образование, медицинское обслуживание и доступ к рынку труда.