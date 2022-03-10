ВСУ нанесли семь мощных ударов по врагу, ликвидированы два командира полка РФ – Арестович

По его словам, удары были нанесены по направлениям: Бровары, Изюм, Николаев, Никополь и Кривой Рог.

"Туда враг, осуществляя свой предыдущий план, выдвинул отдельные батальонно-тактические группы, которые были уничтожены на марше", – отметил он.

Сейчас украинские войска под Харьковом взяли населенный пункт Дергачи и разорвали коммуникацию между северной группировкой российских войск и оккупационными войсками в районе Изюма.

Комментируя ситуацию в Мариуполе, Арестович сказал, что враг окончательно сменил тактику в окруженных городах и "будучи не в состоянии нанести поражение на поле боя, перешел к так называемому сирийскому варианту – это террор". При этом он заверил, что врагу не удастся взять Мариуполь.

Война России против Украины. Главное