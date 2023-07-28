ВСУ за сутки поразили восемь артсистем оккупантов, две станции РЭБ и склад боеприпасов – Генштаб

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов врага", – сказано в сводке.
В свою очередь, российские оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток нанесли 10 авиационных ударов и совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме того, россияне обстреляли десятки населенных пунктов с использованием артиллерии и минометов.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 28 июля 2023 года, составили: около 244 830 военных убитыми, 8161 боевая бронированная машина, 4190 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.