ВСУ за сутки поразили восемь артсистем оккупантов, две станции РЭБ и склад боеприпасов – Генштаб

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов врага", – сказано в сводке.

В свою очередь, российские оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток нанесли 10 авиационных ударов и совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме того, россияне обстреляли десятки населенных пунктов с использованием артиллерии и минометов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.