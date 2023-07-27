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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сбитом накануне российском Ка-52 был уничтожен высокопоставленный командир вертолетного полка оккупантов – СМИ

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В сбитом российском Ка-52 был ликвидирован полковник Табачников
В сбитом российском Ка-52 был ликвидирован полковник Табачников
Фото: Андрющенко Time / Telegram (иллюстративное)

Одним из членов экипажа ударного вертолета российских оккупантов Ка-52, уничтоженного 25 июля, был полковник авиации РФ Виталий Табачников. Об этом сообщили знакомые Табачникова в группе журнала "История авиации" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Украинский авиационный блогер Виталий Трубников добавил в Facebook, что Табачников в России командовал вертолетным полком.

"Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38-й ОБрМП за такой точный выстрел!" – отметил он.

https://www.facebook.com/vokinburt/posts/pfbid02vBwV9SRfUL8hwzRVZq26dcP5C2Bpsv1ARgrnHpnsDgz7nqYsnJmP7P3Ks8cnAvZnl

Украинская 38-я отдельная бригада морской пехоты сообщила об уничтожении российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" 25 июля. Отмечалось, что вертолет, которым, как впоследствии выяснилось, управлял Табачников, был сбит в 7.43 из переносного зенитного ракетного комплекса.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 27 июля 2023 года, составили: около 244 270 военных убитыми, 8147 боевых бронированных машин, 4186 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: авиация, Вооруженные силы Украины, вертолет, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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