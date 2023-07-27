В сбитом накануне российском Ка-52 был уничтожен высокопоставленный командир вертолетного полка оккупантов – СМИ

Украинский авиационный блогер Виталий Трубников добавил в Facebook, что Табачников в России командовал вертолетным полком.

"Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38-й ОБрМП за такой точный выстрел!" – отметил он.

Украинская 38-я отдельная бригада морской пехоты сообщила об уничтожении российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" 25 июля. Отмечалось, что вертолет, которым, как впоследствии выяснилось, управлял Табачников, был сбит в 7.43 из переносного зенитного ракетного комплекса.