В сбитом накануне российском Ка-52 был уничтожен высокопоставленный командир вертолетного полка оккупантов – СМИ

Украинский авиационный блогер Виталий Трубников добавил в Facebook, что Табачников в России командовал вертолетным полком.
"Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38-й ОБрМП за такой точный выстрел!" – отметил он.
Украинская 38-я отдельная бригада морской пехоты сообщила об уничтожении российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" 25 июля. Отмечалось, что вертолет, которым, как впоследствии выяснилось, управлял Табачников, был сбит в 7.43 из переносного зенитного ракетного комплекса.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 27 июля 2023 года, составили: около 244 270 военных убитыми, 8147 боевых бронированных машин, 4186 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.